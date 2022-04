"Krieg in der Ukraine – Zeitenwende für Deutschland?"

Deutschland bereitet sich auf einen möglichen Gas-Lieferstopp Russlands vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzte deswegen am Mittwoch die Frühwarnstufe des so genannten Notfallplans Gas in Kraft. Dies diene der Vorsorge. Die Versorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet. Nach dem Notfallplan gibt es drei Krisenstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe. Erst in der Notfallstufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. Haushaltskunden wären dann besonders geschützt.



„Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe“, betonte Habeck. „Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.“ Mit Ausrufung der Frühwarnstufe sei ein Krisenteam zusammengetreten. „Das Krisenteam analysiert und bewertet die Versorgungslage, so dass – wenn nötig – weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergriffen werden können. Die Bundesregierung tut alles, um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiter zu gewährleisten.“



„Wir stellen zum jetzigen Zeitpunkt keine Beeinträchtigung der Lieferungen aus Russland fest“, betonte der Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas, Timm Kehler. „Die deutschen Gasspeicher sind aktuell zu 26 Prozent gefüllt und liegen damit innerhalb des Fünfjahreskorridors.“ Habeck appellierte dennoch an alle Gasverbraucher, Gas zu sparen. „Ab sofort ist jeder Gasverbraucher – von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten – gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren.“ Jede eingesparte Kilowattstunde Energie helfe, sagte der Grünen-Politiker.



Habeck betonte die europäische Solidarität. Auch wenn man Terminals für Flüssiggas (LNG) in Deutschland baue oder man sich um weitere Gasimporte nach Deutschland kümmere: „Wir sind jetzt extrem darauf angewiesen, dass Belgien, Frankreich und die Niederlande Gas durchleiten.“ Würde das nicht solidarisch passieren, „wären wir in keiner guten Situation“. Noch greift der Staat nicht ein. „Da sind wir nicht, und da wollen wir auch nicht hin“, sagte Habeck. Gashändler und -lieferanten, Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber ergreifen marktbasierte Maßnahmen, um die Gasversorgung aufrechtzuerhalten. Gemeint sind etwa Umleitungen von Gas innerhalb der Netze nach Bedarf und Versuche, zusätzliches Gas zu beschaffen.



Nach jüngsten russischen Forderungen zur künftigen Bezahlung von Gas-Lieferungen beharrt Kanzler Olaf Scholz auf seiner Ablehnung einer Zahlung in Rubel. "Die Zahlung russischer Gaslieferungen findet entsprechend der bestehenden Verträge in Euro und Dollar statt", teilte Scholz am Donnerstag auf Twitter mit. "Das ist so, das wird auch so bleiben, und das habe ich gestern in meinem Gespräch mit Präsident Putin auch deutlich gemacht." Gleichwohl will sich die Regierung die Forderungen aus Moskau genau anschauen. "Wenn uns das Dekret vorliegt, wird die Bundesregierung es gründlich prüfen und bewerten", sagte eine Sprecherin des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur. "Klar ist, Deutschland zahlt weiter in Euro. Daran werden wir nichts ändern, der G7-Beschluss gilt." Die G7-Gruppe führender Wirtschaftsmächte und die Europäische Union hatten Anfang der Woche Forderungen nach einer Zahlung in Rubel eine Absage erteilt.



In dem von der Nachrichtenagentur RIA-Nowosti am Donnerstag veröffentlichten Dekret heißt es, eine dafür vorgesehene Bank werde für jeden Käufer zwei Konten eröffnen, eines in ausländischer Währung und eines in Rubel. Der Käufer wird in ausländischer Währung auf das eine Konto zahlen und die Bank autorisieren, diesen Betrag in Rubel zu wechseln, der dann auf dem zweiten Konto gutgeschrieben wird. Von diesem zweiten Konto werde das Erdgas offiziell gekauft.



Putin hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass künftig für Gaslieferungen in „unfreundliche“ Länder nur noch Rubel als Zahlmittel akzeptiert würden. Das schließt alle EU-Länder mit ein. Experten sehen das Vorgehen des Kreml als Retourkutsche auf die scharfen Wirtschaftssanktionen des Westens und als Schritt zur Stützung des angeschlagenen Rubel.



Die „Wirtschaftsweisen“ riefen die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Energiesparen auf. Sie sollten Fahrgemeinschaften bilden, langsamer fahren und wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sagte Monika Schnitzer, Mitglied des Sachverständigenrates. Sie kritisierte geplante Maßnahmen der Bundesregierung, die den Benzinpreis künstlich niedriger hielten als er aktuell sei. Auch eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken könnte aus Sicht der „Wirtschaftsweisen“ einen Beitrag für mehr Energieunabhängigkeit von Russland leisten.



Die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm sagte, es sei wichtig, Signale zu setzen, die darauf hindeuteten, dass es eine brisante Lage geben könnte im Falle eines Lieferstopps russischer Energielieferungen. Ein solches Signal könnte die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen sein. Die Sachverständigen rechnen damit, dass die Energiepreise in Deutschland durch die absehbare Unabhängigkeit von Russland steigen werden. Der Sachverständigenrat senkte seine Konjunkturprognose für dieses Jahr drastisch. Man erwarte für Deutschland nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent. Bei einer Verschärfung des Konflikts und im Falle eine Lieferstopps russischer Energieimporte könnte es noch schlimmer kommen.



Derzeit beraten die Agrarministerinnen und -minister aus Bund und Ländern im Rahmen ihrer noch bis Freitag dauernden Frühjahrskonferenz unter anderem über die Auswirkungen und Folgen des Krieges in der Ukraine. Russland und Ukraine gehören zu den wichtigsten Exporteuren von Getreide weltweit. Infolge der Kämpfe rechnen Experten mit teils massiven Ernteausfällen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat die Bevölkerung vor Hamsterkäufen gewarnt. Es gebe „keinerlei Gründe für Verbraucherinnen und Verbraucher sich übermäßig zu bevorraten“, erklärte eine Sprecherin der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Auch wenn einzelne Produkte in verschiedenen Geschäften derzeit vergriffen sind, werden insbesondere Grundnahrungsmittel in ausreichender Menge produziert und verarbeitet.“





Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: ZDF