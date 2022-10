Krieg und Krise – ist Deutschland überfordert?

Russland will noch in dieser Woche die Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine formell vollziehen. Bei einer Zeremonie am Freitagmittag (14.00 MESZ) im Kreml mit Staatschef Wladimir Putin sollen die Abkommen über die Aufnahme dieser Regionen in die Russische Föderation unterzeichnet werden, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag ankündigte. Putin werde bei der Zeremonie eine „umfassende Rede“ halten.



Die mehrtägigen „Referenden“ in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk sowie in den südukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson waren am Dienstag zu Ende gegangen. Die von Moskau eingesetzten Verwalter erklärten nach den Abstimmungen, die Bewohner hätten sich mehrheitlich für einen Anschluss ihrer Gebiete an Russland ausgesprochen. Vom Kreml installierte Wahlbeamte meldeten eine Zustimmungsrate von 93 Prozent für die Region Saporischschja, 87 Prozent für Cherson, 98 Prozent für Luhansk und 99 Prozent in Donezk. Am Mittwoch baten die Anführer der dortigen Separatisten formell um die Annexion.



In der russischen Hauptstadt haben die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zur Aufnahme der ukrainischen Regionen begonnen. Die Behörden kündigten die Sperrung von Straßen im Zentrum an, vor allem um den Roten Platz herum. Die eiligst abgehaltenen Scheinreferenden, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, gelten als russische Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.



Die Regierung in Kiew zeigte sich unbeeindruckt von den inszenierten Referenden. „Wir werden unsere Territorien mit militärischen Mitteln befreien“, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak der Nachrichtenagentur AP. „Unsere Aktionen hängen nicht so sehr davon ab, was die Russische Föderation denkt oder will, sondern von den militärischen Fähigkeiten, die die Ukraine hat.“ Das ukrainische Außenministerium bezeichnete die Abstimmungen als „null und wertlos“.



Bundeskanzler Olaf Scholz sagte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat, Deutschland werde niemals die verkündeten Ergebnisse der Scheinreferenden anerkennen. Das spanische Außenministerium erklärte zudem, Madrid verurteile entschieden „das illegale Scheinbild“ von Abstimmungen. Von Besatzungskräften verkündeten „fiktiven Ergebnissen“ werde keinerlei Legitimität zuerkannt. Die US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink, erklärte auf Twitter: „Scheinreferenden und Mobilmachungen sind Zeichen der Schwäche, des russischen Versagens. Die Vereinigten Staaten werden den Anspruch Russlands auf angeblich annektiertes ukrainisches Gebiet niemals anerkennen, und wir werden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen.“



Beachtung fand in diesem Zusammenhang die Haltung Chinas im UN-Sicherheitsrat. UN-Botschafter Zhang Jun rief dazu auf, die „territoriale Integrität aller Länder“ zu respektieren und kritisierte damit das Vorgehen Russlands. Die Haltung Pekings dazu sei „konsequent und klar“, sagte Zhang.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Mitgliedstaaten währenddessen ein achtes Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. „Wir sind entschlossen, den Kreml für die erneute Eskalation büßen zu lassen“, sagte von der Leyen. Die EU akzeptiere weder die „Scheinreferenden noch jede Art von Annexion“ ukrainischer Gebiete, betonte sie.



Unterdessen sind russische Truppen in der Ostukraine weiter in der Defensive. So droht ihnen im Norden von Donezk offenbar eine Einkesselung durch die ukrainische Armee. Russische Kriegsreporter berichteten am Mittwoch von erfolgreichen ukrainischen Vorstößen nordöstlich und östlich der Kleinstadt Lyman. Sollte die Siedlung Torske zurückerobert werden, droht den Russen eine Abschneidung der Verbindungswege von Lyman nach Kreminna und Swatowe im Luhansker Gebiet. Noch im Sommer hatte Moskau die Region Luhansk als „vollständig befreit“ gemeldet.

Bildquelle: EPA