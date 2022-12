Krieg, Winter, Waffen – ist die Zeit reif für Verhandlungen?

Politiker, Kirchen und Menschenrechtsorganisationen haben die andauernden russischen Raketenangriffe auf ukrainische Infrastruktur mit dem sogenannten „Holodomor“ verglichen. Das ukrainische Wort heißt übersetzt „Tötung durch Hunger“. Der Begriff steht für die durch den sowjetischen Diktatur Josef Stalin bewusst herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine vor allem in den Jahren 1932 und 1933. Die Ukraine gedenkt jährlich am 24. November der mehreren Millionen Toten vor 90 Jahren.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, sein Land lasse sich nicht brechen. „Einst wollten sie uns durch Hunger zerstören, nun durch Dunkelheit und Kälte.“ Zum Gedenktag erinnerte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Videobotschaft ebenfalls an die Opfer des Holodomor. Hunger dürfe nie wieder als Waffe eingesetzt werden.



An der Holodomor-Gedenkstätte im Zentrum Kiews versammelten sich orthodoxe Priester zu einer stillen Zeremonie für die Opfer der Hungersnot. Die Hungersnot sei künstlich herbeigeführt worden, sie sei ein Völkermord an den Ukrainern gewesen, sagte der Priester Oleksandr Schmurygin. Und nun „wiederholt sich die Geschichte durch den massiven und grundlosen Krieg Russlands“. Der Kreml weist den Vorwurf des Genozids an den Ukrainern zurück. Er weist darauf hin, dass die von Stalin provozierte Hungersnot auch für Millionen von Opfern unter Russen, Kasachen und anderen Völkern verantwortlich war.



In der vergangenen Woche, am 30. November, verabschiedete der Bundestag mit großer Mehrheit eine Resolution, mit der der Holodomor als Völkermord anerkannt und verurteilt wird. Die Fraktionen der Linken und der AfD enthielten sich. Während der Debatte waren auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, sowie sein Vorgänger im Amt, der heutige stellvertretende ukrainische Außenminister Andrij Melnyk, als Gäste im Bundestag anwesend.



Ursache der historischen Hungersnot war eine von Diktator Josef Stalin befohlene Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und horrende Getreideabgaben. Damit sollten auf dem Weltmarkt Einnahmen erzielt werden, um die Industrialisierung der Sowjetunion zu finanzieren. Zahlreiche ukrainische Dörfer wurden von bolschewistischen Brigaden geplündert und Lebensmittelvorräte konfisziert. Hungergebiete wurden abgeriegelt, um die Menschen an der Nahrungsmittelsuche zu hindern und einem sicheren Hungertod auszuliefern.



Wissenschaftler berechnen die Zahl der Opfer auf 3,5 bis 7 Millionen Hungertote. Der Holodomor reihe sich ein „in die Liste menschenverachtender Verbrechen totalitärer Systeme, in deren Zuge vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa Millionen Menschenleben ausgelöscht wurden“, heißt es in der Resolution, die von den Fraktionen der SPD, Grünen und FDP beantragt worden war.



Zu Sowjetzeiten wurde jede Erinnerung an das Geschehen unterdrückt, im Westen war es lange nahezu unbekannt. Erst nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 kehrte der Holodomor ins öffentliche Bewusstsein zurück. In der Ukraine spielt er inzwischen eine zentrale Rolle in der Erinnerungspolitik und gilt seit 2006 offiziell als Genozid.



Quellen: Red./dpa/reuters/afp(ap/epd/kna

Bildquelle: ap