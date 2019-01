Als „Kriegserklärung an den Planeten“ bezeichnete Linken-Chefin Katja Kipping die Ankündigung Trumps. Instabiles Klima heiße, „die Welt, so wie wir sie kennen, geht vor die Hunde“, sagte Kipping. Allerdings brauche jetzt auch niemand so zu tun, als sei Deutschland „Weltmeister im Klimaschutz“ oder bei Fragen der Klimagerechtigkeit. „Wenn, dann ist Deutschland maximal Weltmeister in Klimaschutzheuchelei“, kritisierte Kipping und nannte unter anderem verbindliche europäische Abgasnormen für Autos, die von der Bundesregierung torpediert worden seien.