Die von der Ukraine gewünschten Leopard-Kampfpanzer könnten nach Ansicht des FDP-Außenpolitikers Alexander Graf Lambsdorff nur im Nato- oder europäischen Verbund geliefert werden. Er schließe sich in dieser Frage der Idee des SPD-Außenexperten Michael Roth an, sagte Lambsdorff am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Er habe „große Sympathie“ für Stimmen in seiner Partei und im Land, die sich für eine Lieferung von Kampfpanzern an Kiew aussprechen. Derzeit gebe es jedoch „kein einziges westliches Land“, das solches Gerät in die Ukraine schicke. Im Verteidigungsbündnis des Westens gebe es zwei Grundsätze. Zum einen würden die Lasten geteilt, zum anderen aber auch die Risiken. Genau so sei das auch bei den bisherigen Waffenlieferungen gehandhabt worden. Würden Leopard im Verbund geliefert, könnte das der Ukraine helfen, besetzte Gebiete zu befreien. Ein nationaler Alleingang allerdings wäre für Deutschland „eine zu hohe Risikoexposition“.