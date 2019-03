Bei Brexit-Deal Fristverlängerung möglich

FDP-Europaexperte Alexander Graf Lambsdorff hält eine Brexit-Fristverlängerung nur für denkbar, wenn es dafür einen „guten Grund“ gibt. Niemand werde auf dem Austrittsdatum 29. März beharren, sollte die britische Premierministerin Theresa May den mit der Europäischen Union ausgehandelten Austrittsdeal „wider Erwarten“ doch noch durchs Unterhaus bringen, sagte Lambsdorff am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Dann werde man Großbritannien sicher „zwei oder drei Monate einräumen“, um einen geordneten Brexit vorzubereiten. Wenn es aber nichts gebe außer „schüttelnde Köpfe und einen brüllenden Speaker oft the House und Chaos und innenpolitisches Elend“, könne es keine Verlängerung geben, so der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion.