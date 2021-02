Langsames Impfen, schnelles Virus – droht der lange Winter-Shutdown?

In der Corona-Pandemie gehört Sachsen (mit Thüringen und Brandenburg) zu den negativen Spitzenreitern in Deutschland. Landkreise und Städte haben mit 7-Tag-Inzidenzen von über 400 und 500 zu kämpfen. Im Vogtlandkreis zum Beispiel wurde in der Spitze sogar der Wert 800 überschritten. Angesichts solch hoher Zahlen rücken Lockerungen der Corona-Beschränkungen offensichtlich in weite Ferne. So sprach sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schon am 4. Januar für eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus aus. Kretschmer hat rückblickend Fehler in der Corona-Politik vom Herbst eingeräumt. Die Landespolitik sei damals aufgrund der allgemeinen Stimmung zu zögerlich mit harten Maßnahmen gegen die Pandemie gewesen, sagte Kretschmer der „Freien Presse“ in Chemnitz am letzten Samstag. In der Rückschau wäre es besser gewesen, das Land deutlich früher herunterzufahren, „auch wenn das bestimmt viel Unverständnis in der Bevölkerung ergeben hätte“, sagte er dort. Erst durch den Besuch mehrerer Kliniken in Sachsen am 11. Dezember sei ihm die Dramatik bewusst geworden: „Mir war nicht klar, dass das Personal in Aue schon seit sechs Wochen vor meinem Besuch am Limit arbeitete.“



Der sächsische Ministerpräsident fügte hinzu: „Ich hätte mir gewünscht, dass ich früher gewarnt worden wäre.“ Auf Vermerke allein dürfe man sich nicht verlassen, „dann geht es schief“, betonte er. Am Freitagabend hatte das sächsische Kabinett wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen den Corona-Lockdown bis zum 7. Februar verlängert. Neben zahlreichen Geschäften, der Gastronomie sowie den Kultur- und Sporteinrichtungen bleiben die Schulen, Internate und Kitas weiterhin geschlossen. Die Polizei berichtete am Sonntag, dass sich etwa 30 Personen vor Kretschmers Privatgrundstück im Landkreis Görlitz versammelt und das Gespräch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten gesucht haben. Dieser habe mit den Anwesenden gesprochen, zu strafbaren oder ordnungswidrigen Handlungen gegenüber Kretschmer sei es nicht gekommen.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)

Bildquelle: dpa