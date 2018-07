Laschet gegen Grenzkontrollen am Brenner

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädierte erneut für eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik „bei den Dingen, die man gemeinsam machen kann“. Grenzschließungen seien für sein Bundeslandland keine Alternative, weil die Menschen längst „über die Grenzen hinweg“ lebten. Auch eine Schließung des Brenners hält Laschet für keine gute Idee. „Grenzkontrollen am Brenner einzuführen, das ist ein Rückfall in eine Zeit von vor 30 Jahren.“ Da lohne es zu streiten und dagegen zu halten.