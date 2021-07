„Wir sind nicht waghalsig“

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat Kritik an der Pandemie-Öffnungsstrategie seines Landes entschieden zurückgewiesen. Die am Freitag in NRW in Kraft tretenden Öffnungen seien „mit einem großen Schutzschirm“ verbunden.

