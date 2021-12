"Impfstoff reicht für dieses Jahr"

In Deutschland ist nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bis zum Jahresende noch ausreichend Impfstoff vorhanden. „Das habe ich sehr präzise geprüft“, sagte der Minister am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Bislang seien 14,5 der bis Weihnachten avisierten 30 Millionen Impfungen vorgenommen worden. Sollten die 30 Millionen nicht geschafft werden, läge es nicht an der Knappheit des Impfstoffes, sondern daran, „dass nicht genug verimpft worden ist“, so Lauterbach.