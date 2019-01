Politik | maybrit illner - Wir müssen hart bleiben

Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU, warnt vor einem Aufgeben der harten Position der Union beim Familiennachzug. CDU und CSU müssten in dieser Frage „hart bleiben“, forderte Linnemann am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung …