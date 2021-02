Lockern, aber sicher – geht das?

Ein Ergebnis soll schon in 15 bis 30 Minuten da sein. Dafür wird ein Nasen- oder Rachenabstrich genommen, was aber nicht ganz einfach und angenehm ist. Die Auswertung läuft ähnlich wie bei Schwangerschaftstests: Die Probe kommt auf einen Teststreifen, der mit Verfärbung reagiert. Diese Antigentests gelten als nicht so exakt wie die PCR-Tests. Laut Robert Koch-Institut (RKI) muss ein positives Ergebnis deswegen per PCR-Test bestätigt werden. Schnelltests werden bereits genutzt in Pflegeheimen, Kliniken und zum Teil auch in Schulen.



Wie soll die Schnelltest-Ausweitung konkret aussehen?

Der Bundesgesundheitsminister plant, dass der Bund die Kosten für Schnelltests möglichst ab März für alle Bürger übernimmt. Denkbar sind als Orte der Durchführung Testzentren, Apotheken oder Praxen.



Gibt es genug Schnelltests?

Wie stark Schnelltestkapazitäten wachsen können, muss sich zeigen. In manchen Pflegeheimen gibt es Probleme wegen knappen Personals, teils springen Soldaten ein. Bei den Tests selbst rechnet der Bund mit ausreichend Material: Für Deutschland gesichert sind demnach bis zu 800 Millionen Stück für dieses Jahr.



Wie könnten Tests an Schulen vereinfacht werden?

Indem vor Schulbeginn morgens die ganze Klasse auf einmal getestet wird. Um nicht alle Schülerinnen und Schüler einzeln testen zu müssen, könnte man auf sogenannte „Pooltests“ setzen - so ein Vorschlag von Experten. Sie könnten die Proben einer Klasse zusammenführen und dann im Labor gemeinsam auswerten.



Was genau können Schnelltests leisten?

Die Bundesregierung schränkt ein, Schnelltests lieferten nur ein Ergebnis für einen Tag. Und auch ein negatives sei „kein Freibrief“, sich etwa nicht mehr an Abstand zu halten. Das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut halten Schnelltests vor allem in jener Phase für sinnvoll, wenn Infizierte eine hohe Viruslast haben - also ein bis drei Tage vor ersten Symptomen und in den ersten sieben Tagen der Erkrankung. Dann könne man Infizierte und enge Kontaktpersonen gezielt isolieren.



