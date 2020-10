"Hoffen auf Waffenembargo"

Nach Berlin eingeladen seien „alle Staaten, die in irgendeiner Weise diesen Konflikt beeinflussen“, sagte Maas am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“ und fügte hinzu: „Wir wollen dafür sorgen, dass alle sich noch einmal darauf verständigen, ihre Unterstützung für eine der beiden Bürgerkriegsparteien einzustellen“. So sollten ein Waffenembargo und ein Waffenstillstand durchgesetzt werden. Danach müsse in einem politischen Prozess unter der Ägide der Vereinten Nationen eine Perspektive für das Land geschaffen werden. Werde der Krieg in Libyen nicht gestoppt, werde das Land „das nächste Syrien“, warnte der Minister. Die explosive Lage in der Region mache es „umso notwendiger, dass Konflikt für Konflikt mit einer politischen Lösung versehen wird“.