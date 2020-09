"Machtkampf in der CDU – wer kann Kanzler außer Merkel?"

Nach den Vorstellungen von Annegret Kramp-Karenbauer sollen CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur für die Unionsparteien in einer Hand liegen. Als mögliche Anwärter für die Kanzlerkandidatur sind derzeit vier Namen im Gespräch - drei davon aus der CDU und alle aus Nordrhein-Westfalen, dem größten CDU-Landesverband.



FRIEDRICH MERZ (64): Jurist und Finanzexperte. Schon nach dem Verzicht Angela Merkels auf den Parteivorsitz hatte er sich als Kandidat ins Spiel gebracht. Auf dem Höhepunkt des Parteispendenskandals war er 2000 als Nachfolger Wolfgang Schäubles zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt worden - und wurde 2002 von Parteichefin Merkel verdrängt. Er gab danach alle wichtigen Posten in Fraktion und Partei auf und arbeitete als Rechtsanwalt. Von seinem Posten als Aufsichtsratschef des US-Finanzkonzerns „Blackrock“ in Deutschland zieht er sich zum April zurück. Begonnen hatte er seine politische Laufbahn 1989 im Europaparlament. 1994 zog Merz für den Hochsauerland-Wahlkreis in den Bundestag ein. Am Mittwochnachmittag berichtete die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf das Umfeld Merz‘ dieser strebe den Parteivorsitz an.



ARMIN LASCHET (58): Der Aachener gilt als loyaler Stellvertreter Angela Merkels in der Bundes-CDU. Als Ministerpräsident und Vorsitzender des stärksten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen könnte er fast schon qua Amt einen Anspruch auf den Vorsitz der Bundespartei und die Kanzlerkandidatur anmelden. Als Oppositionsführer in NRW hatte er bis zum Wahlerfolg 2017 auf Landesebene zunächst auch manche Niederlage weggesteckt. Doch er zeigte sich beharrlich und geduldig. Laschet studierte Jura, arbeitete als Journalist und begann seine politische Karriere als Bundestags- und Europa-Abgeordneter. Laschet hält sich zur Frage einer Kandidatur bedeckt: „Man sollte das gut machen, für das man Verantwortung trägt. Was die Zukunft bringt, weiß niemand", sagte er der „Rheinischen Post".



JENS SPAHN (39): Der Gesundheitsminister hatte sich als konservativer Kritiker der Kanzlerin profiliert und sich im Rennen um den CDU-Vorsitz 2018 beworben. Als Stimme vieler Konservativer und Jüngerer in der Partei brachte sich der Münsterländer in mehr oder minder offener Abgrenzung zu Merkel für mögliche höhere Aufgaben in Stellung. Der langjährige Gesundheitspolitiker und frühere Finanzstaatssekretär profilierte sich immer wieder mit provokanten Äußerungen, aber als Minister auch mit einer Vielzahl politischer Initiativen und Gesetzesnovellen. Der Jüngste in Merkels Kabinett sitzt schon seit 2002 im Bundestag. Zu einer möglichen Kandidatur bleibt Spahn vage. Er habe immer gesagt, dass er bereit sei, Verantwortung zu übernehmen: „In welcher Konstellation das aber geschieht, darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen."



MARKUS SÖDER (53): Außerhalb Bayerns gilt der CSU-Chef vielen noch immer als Hardliner - mit markigen Aussagen hat sich der vierfache Vater über die Jahre hinweg dieses Image erworben. Auch in der CSU hatte der Jurist aus Franken nicht nur Unterstützer. Respekt hat er sich aber auch dank akribischer Arbeit erworben. Spätestens seit seiner Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten 2018 arbeitet Söder an einem neuen Image als milder Landesvater. Zuvor war er CSU-Generalsekre-tär, Europa-, Umwelt- und Finanzminister. Nach dem Verzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Unions-Kanzlerkandidatur hat CSU-Chef Markus Söder bekräftigt, in Bayern bleiben zu wollen.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)

Bildquelle: dpa