Machtspiele am Abgrund – ist Schwarz-Rot noch zu retten?

Mit dem Verzicht von Martin Schulz auf den Posten des Außenministers endet auch seine rund einjährige Zeit als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat der SPD. Am 29. Februar 2017 war er als Kanzlerkandidat nominiert worden. Bei der Bundestagswahl am 24. September bekam die SPD 20,5 % (- 5,2) der Stimmen. Schulz sagte daraufhin: „Es ist völlig klar, dass der Wählerauftrag an uns der der Opposition ist.“ Am 25. September ergänzte er in einer Pressekonferenz: „In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten.“ Nach rund fünf Wochen brach die FDP am 19. November Sondierungen mit CDU und Grünen über eine Jamaika-Koalition ab. Am 24. November, nach Krisengesprächen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rückte Schulz vom Nein zu einer neuen großen Koalition ab. Am 7. Dezember bestätigte ein SPD-Parteitag Schulz mit 81,9 % als Vorsitzenden. Die Delegierten akzeptierten „ergebnisoffene Gespräche“ mit der Union. Ab 13. Dezember sondierten Union und SPD. Am 21. Januar 2018 billigte ein SPD-Parteitag in Bonn Koalitionsverhandlungen. Am 7. Februar einigten sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag. Schulz kündigte an, dass Fraktionschefin Andrea Nahles ihm an der Parteispitze nachfolgen solle. Er wolle Außenminister werden. 9. Februar: Auf Druck aus der SPD mit Blick auf den anstehenden SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag erklärte Schulz, er sehe ein erfolgreiches Votum durch die Diskussionen um ihn gefährdet. „Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung.“ Schulze sagt am 13. Februar. „Ich scheide ohne Bitterkeit und Groll aus diesem Amt.“ Und weiter: „Manches geht schon unter die Haut (…) Natürlich bekommt man Wunden mit, aber die Zeit wird sie heilen."

Bildquelle: dpa