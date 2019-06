"Stabilität vor Feigheit"

Auf die Frage, ob es vor Weihnachten Neuwahlen geben werde, sagte Söder am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“: „Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht.“ Die in die Krise geratene SPD forderte der bayerische Ministerpräsident zum Verbleib im Regierungsbündnis auf. Die Koalition müsse jetzt Stabilität für das Land gewährleisten und „neuen Schwung“ bekommen. Anstatt jetzt vorschnell auf Neuwahlen zu setzen, könne gemeinsam mit der SPD eine Menge erreicht werden. Auf jeden Fall gehe Stabilität vor „sich feige vom Acker machen“. Das Ansehen der Regierung sei „so schwierig wie nie“. Sie stehe „unter Bewährung“, betonte Söder und fügte hinzu: „Und wir müssen dann auch liefern – und zwar gemeinschaftlich.“