Doch wann sind einheitliche Vorgaben sinnvoll? Heißt es am Ende Arbeiten ja, aber Feiern wieder nur begrenzt? Und wann kommen schnelle und bezahlbare Covid-19-Tests? "maybrit illner“ mit dem Thema "Masken, Tests und neue Strafen – was nützen die Corona-Regeln?" am Donnerstag, den 27. August 2020, um 22:15 Uhr im ZDF.