Mehr Rente aus der Steuerkasse – was sind uns die Alten wert?

Unter Druck ist die Rentenkasse auch, weil die Lebenserwartung steigt - 65-jährige Männer werden heute im Schnitt älter als 82, Frauen fast 86. Seit 1960 hat sich die durchschnittliche Rentenbezugsdauer auf 20 Jahre verdoppelt. Die sogenannten „Wirtschaftsweisen“ raten deshalb der Bundesregierung, das Renteneintrittsalter ab 2030 an die steigende Lebenserwartung zu koppeln: „Künftige Anstiege würden damit zwischen längerer Rentenbezugsdauer und verlängertem Arbeitsleben aufgeteilt", heißt es im Gutachten der Wirtschaftsweisen. Konkret sieht ihr Vorschlag so aus: Bei der aktuellen Aufteilung des Erwachsenenlebens zwischen Arbeit und Ruhestand würde dies pro zusätzlichen drei Jahren Lebenserwartung in etwa eine Ausdehnung der Arbeitszeit um zwei Jahre bedeuten. „Das gesetzliche Rentenalter könnte bis zum Jahr 2080 in der Folge auf 71 Jahre steigen", so die Ökonomen. Bei der CDU sagte Gesundheitsminister Jens Spahn im November 2018: „Eigentlich müssten wir das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln. Denn wenn wir immer länger leben, werden wir auch ein Stück länger arbeiten müssen, um das zu finanzieren.“



Auch der neue Generalsekretär Paul Ziemiak sagte im Interview mit dem „Focus“ auf die Frage nach einer Koppelung von Lebensarbeitszeit und Renteneintrittsalter am 19.1.2019: „Wir müssen die Frage beantworten, wie unser Rentensystem auch in Zukunft noch funktioniert. Und dazu gehört natürlich auch diese Frage. Ja, ich finde weiterhin, dass wir auch darüber sprechen müssen.“ Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall, sagte dagegen im November 2018 der dpa: „Die Rente mit 67 geht an der Wirklichkeit der meisten Menschen vorbei, daran ändert auch eine höhere Erwerbsbeteiligung Älterer nichts.“ Ältere blieben deutlich länger arbeitslos als der Durchschnitt der Erwerbslosen: „Wer im Alter seinen Job verliert, hat kaum noch die Chance, eine reguläre Beschäftigung zu bekommen.“ Derzeit liegt die Regelaltersgrenze bei 65 Jahren und sieben Monaten. Sie wird schrittweise angehoben. Für im Jahr 1964 Geborene gilt die Rente mit 67, die sie 2031 erreichen.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd)

Bildquelle: ZDF