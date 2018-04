"Merkel oder Schulz – braucht Deutschland den Wechsel?"

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz warnt vor „Steuergeschenken mit der Gießkanne“ und bekräftigte am Montag, dass er die Milliardenüberschüsse vor allem in Investitionen in Bildung und Infrastruktur stecken will: „Wenn dann etwas übrig bleibt, dann, finde ich, können wir auch noch zusätzlich bei der Steuer entlasten.“ Vorrang hätten konkrete Entlastungen zum Beispiel durch Gebührenfreiheit für Kitas und die Rückkehr zur hälftigen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge. „Das ist eine ganz konkrete Entlastung für die unteren Einkommen“, sagte Schulz. Ein „Investitionsstau“ vor allem bei den Kommunen müsse in Deutschland behoben werden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung zählte er unter anderem auf: Schulen mit Internet ausstatten, in Bildung und Qualifizierung investieren, Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Universität und Meister-Bafög, Geld für Straßenbau und Schienen, Investitionen in Forschung, Entwicklung und Start-ups. Das bringe mehr, als „hohle Steuersenkungsversprechen in die Welt zu setzen, die am Ende nur die reich machen, die genug Geld haben“.

Bildquelle: dpa