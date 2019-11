"EZB-Zinspolitik bringt Sparkassen und Volksbanken in Gefahr"

Die EZB greife „permanent das Drei-Säulenmodell unseres Banken- und Sparkassen- und Volksbankenwesens an“, sagte Mohring, der auch Vorsitzender der Konferenz der haushalts- und finanzpolitischen Sprecher der Unionsfraktionen der Länder ist, am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Für die deutsche Sparkassen- und Volksbankenstruktur gebe es in Europa kein Verständnis.