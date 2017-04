Erdogans deutsche Fans

Erdogan erklärt sich zum Gewinner und bedankt sich herzlich bei seinen Unterstützern in Deutschland. Eine deutliche Mehrheit der Türken hier, die am Referendum teilgenommen hat, stimmte für die Verfassungsreform. Waren sie damit Zünglein an der Waage für den knappen Erfolg Erdogans, wenn es denn einer war? Leben in einer Demokratie und das Gegenteil für die alte Heimat wünschen – wie passt das zusammen? Zeichen gescheiterter Integration? Gekränkter Nationalstolz? Was haben die Gegner in der Türkei und hier in Deutschland nun zu erwarten?