Kipping entschuldigt sich für Ausdruck „marodieren“

Linken-Chefin Katja Kipping hat sich dafür entschuldigt, Polizisten in Hamburg des „Marodierens“ beschuldigt zu haben. In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagte Kipping am Donnerstag, was während des G20-Gipfels „bei den Krawallen, bei den Protesten, bei dem Polizeieinsatz“ passiert sei, müsse sachlich aufgearbeitet werden. Das sei ihr auch persönlich wichtig, betonte sie und erklärte, das von ihr in einem Facebook-Eintrag im Zusammenhang mit Polizeihundertschaften verwendete Wort „marodieren“ sei „analytisch falsch“.