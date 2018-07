Schutzmacht ade – muss Europa aufrüsten?

US-Präsident Donald Trump nahm gestern und heute am Nato-Gipfel in Brüssel teil. Über die Nato sagte oder schrieb er in der Vergangenheit unter anderem so:



„Ich werde der Nato sagen, ihr müsst eure Rechnungen bezahlen, die Vereinigten Staaten werden sich nicht um alles kümmern. (...) Wir sind die Deppen, die für die ganze Sache bezahlen.“ (Am 5. Juli 2018 im US-Bundesstaat Montana.)



„Es wird jedoch immer schwieriger werden, gegenüber amerikanischen Bürgern zu rechtfertigen, warum einige Länder die kollektive Sicherheitslast der Nato nicht teilen, während amerikanische Soldaten weiterhin ihr Leben im Ausland opfern oder schwer verwundet nach Hause kommen.“ (In einem Brief an Kanzlerin Merkel, zitiert in „New York Times“ am 2. Juli 2018.)



„Polen, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, Griechenland und das Vereinigte Königreich haben das Zwei-Prozent-Ziel erreicht. Und sie sind bis zum Umfallen dabei. (...) Wir haben einige, die es nicht tun - und, naja, mit denen werden wir fertig werden. (...) Insbesondere muss Deutschland seine Führungsrolle im Bündnis unter Beweis stellen, indem es sein langjähriges Defizit an Verteidigungsbeiträgen ausgleicht.“ (zu Nato-Generalsekretär Stoltenberg am 17. Mai 2018)



„Die Vereinigten Staaten sind dem Artikel 5 verpflichtet. Und natürlich sind wir da, um (andere) zu beschützen. Und das ist einer der Gründe, warum ich möchte, dass die Leute dafür sorgen, dass wir eine sehr, sehr starke Streitmacht haben, indem sie das notwendige Geld für diese Streitmacht zahlen. Aber ja, absolut, ich wäre dem Artikel 5 verpflichtet.“ (Am 9. Juni 2017 auf die Frage, ob er sich Artikel 5 verpflichtet fühle.)



„Wir haben ein MASSIVES Handelsdefizit mit Deutschland, und sie zahlen weit weniger als sie sollten für Nato und Militär. Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern.“ (Am 30. Mai 2017 auf Twitter)



„Die Nato wurde gegründet, als wir ein reicheres Land waren. Wir sind kein reiches Land mehr. Wir leihen uns, wir leihen all dieses Geld. (...) Die Nato kostet uns ein Vermögen und ja, wir beschützen Europa mit der Nato, aber wir geben eine Menge Geld aus. Ich denke, die Kostenverteilung muss geändert werden. Ich denke, die Nato als Konzept ist gut, aber nicht so gut wie zu der Zeit, als sie gegründet wurde.“ (Am 21. März 2016 in einem Interview mit der „Washington Post“.)

Bildquelle: dpa