"Vorbildliche deutsche Führung"

Deutschland hat nach Einschätzung Stoltenbergs in der Nato dank seiner „Zeitenwende“ und der Aufstockung des Militärbudgets seine Präsenz wesentlich erhöht. Auf dem Nato-Gipfel in Madrid hätten „alle Deutschland gelobt“, dass es jetzt innerhalb des Bündnisses „mehr leistet“. Auch die östlichen Verbündeten sähen, was Deutschland insbesondere in den letzten Monaten bewegt habe. Wenn die Welt gefährlicher werde, „müssen wir eben auch sicherstellen, dass wir sicher sind“, so Stoltenberg. Das heiße auch, mehr in die Sicherheit zu investieren. „Und genau das macht Deutschland ja“, betonte der Generalssekretär.