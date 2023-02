„Wir stehen vor dem Zusammenbruch der Welt, wie wir sie kennen“, sagte die ukrainische First Lady, Olena Selenska in ihrer Eröffnungsrede des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Frau von Präsident Wolodymyr Selenskyj mahnte die Unternehmer, Staats- und Regierungschefs in ihrer Rede eindringlich, ihren Einfluss stärker zugunsten der Ukraine zu nutzen und forderte Waffen wie Investitionen.



Auch Präsident Selenskyj fand in seiner Videoansprache deutliche Worte für die Lage in der Ukraine und kritisierte Deutschlands Zögern bei der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. „Es gibt Zeiten, in denen man nicht zögern und vergleichen sollte“, sagte er in Davos. Er halte es nicht für die richtige Strategie, „wenn jemand sagt: ‚Ich werde Panzer geben, wenn jemand anderes auch Panzer gibt“.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine in seiner Rede am Mittwoch eine unbefristete Fortsetzung der deutschen Unterstützung im Konflikt mit Russland zugesichert. Auf die Frage der möglichen Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer, um die in der Ampel-Koalition heftig gerungen wird und in der Deutschland auch international unter wachsendem Druck steht, ging der Kanzler allerdings nicht ein. In seiner Rede bezeichnete er die bislang geleistete und zugesagte Militärhilfe für die Ukraine dennoch als „tiefgreifenden Wendepunkt in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik“.



Neben Kanzler Scholz äußerte sich auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf dem Weltwirtschaftsforum und blickte trotz Energie- und Inflationskrise nicht mehr so pessimistisch in die Zukunft. Er erwarte einen Rückgang der Preissteigerung, sagte Lindner in Davos. Außerdem seien die Energiepreise nicht mehr so hoch wie befürchtet. Deutschland werde den 200 Milliarden Euro schweren Topf zur Finanzierung der Preisbremsen für Gas und Strom daher voraussichtlich nicht ausschöpfen.



Auch nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind die Gaspreise in Europa schneller gefallen als erwartet. Im Vergleich zu ihrem Höchststand im August von 350 Euro pro Megawattstunde seien die europäischen Erdgaspreise diesen Monat um 80 Prozent gesunken, sagte von der Leyen. „Das ist niedriger als vor dem Krieg in der Ukraine“. Europa habe die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland überwunden und rund 80 Prozent des russischen Pipelinegases ersetzt.



In Davos werden auch die internationalen Folgen des Krieges in der Ukraine diskutiert. So rechnet UN-Generalsekretär António Guterres mit einem noch länger andauernden Krieg. In dieser Lage sei es für viele von Hungersnöten bedrohte Entwicklungsländer von großer Bedeutung, dass sowohl die Ukraine als auch Russland weiter Getreide und Dünger exportierten.



Auch die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, verwies auf die Verwundbarkeit der Lieferketten und auf das Problem, dass Rohstoffe weltweit aus nur sehr wenigen Ländern bezogen werden. „Wir müssen uns diverser aufstellen“, sagte die WTO-Chefin. Dabei sei es wichtig, die Abhängigkeit von China zu verringern. Dem stimmte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu und forderte eine Stärkung des Multilateralismus zur Lösung der Krise im globalen Handel und appellierte, dass dafür eine „globale Zusammenarbeit“ nötig sei.

Bildquelle: ZDF