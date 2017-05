Notruf im Wahljahr

Die Zahl islamistischer „Gefährder“ in Deutschland ist weiter gestiegen. Derzeit sind bei den Sicherheitsbehörden 657 Gefährder registriert, denen Anschläge zugetraut werden, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung" Anfang Mai 2017 unter Berufung auf Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) berichtete. Ende Januar waren es noch 570 Gefährder, Mitte März sprach BKA-Chef Holger Münch von 602 islamistischen Gefährdern. Seit Beginn des Syrien-Konflikts vervierfachte sich die Zahl nach BKA-Angaben. Rund die Hälfte der Gefährder ist dem Bericht zufolge in Deutschland, etwa 100 sitzen in Haft. Viele werden polizeilich überwacht. Dazu kommen 388 „relevante Personen", also mögliche Helfer und Unterstützer von Anschlägen. Grund für den Anstieg ist den Sicherheitsbehörden zufolge, dass Fahnder seit dem Anschlag in Berlin ein neues Risikobewertungssystem einführten. Außerdem reisten seit den militärischen Rückschlägen für den sogenannten IS immer weniger Islamisten mit deutschem Pass aus nach Syrien oder in den Irak.

Bildquelle: dpa