"Jede Gesprächsmöglichkeit ist richtig"

. Es sei „vollkommen richtig“, jede erfolgsversprechende Möglichkeit zu nutzen, um Gespräche zu führen, sagte Nouripour am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Allerdings habe jede Verhandlungsinitiative Richtung Russland zwei Bedingungen. Zum einen müssten die Russen „auch Fairness walten“ lassen. Und zum anderen müssten Gespräche mit den Ukrainern – also den Betroffenen – abgesprochen sein. Er selbst und andere hätten in den zurückliegenden acht Jahren viele Gespräche mit der russischen Seite geführt. „Die waren weitgehend fruchtlos, trotzdem hätten wir die Gespräche auch weiter fortgesetzt. Es ist zurzeit die russische Seite, die diese Gespräche nicht erwidert.“ Macron hatte Putin am Mittwochabend erneut aufgefordert, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden und erklärt, er sei jederzeit bereit, mit dem Kreml-Chef zu reden.