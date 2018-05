Offene Flanken, rote Linien – klappt das mit Jamaika?

Die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer habe in kleiner Runde gesagt, CDU und CSU stünden „vor ihren schwierigsten Gesprächen seit Kreuth 1976“. Seehofer weiß, was mit dieser Andeutung verbunden ist: Es werden Erinnerungen an das Zerwürfnis wach, das 1976 ebenfalls nach einer schweren Wahlniederlage der Union fast zum Bruch zwischen CDU und CSU geführt hätte. Auf einer Klausurtagung in Wildbad Kreuth am Tegernsee beschloss die CSU-Landesgruppe am 19. November 1976 die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU nicht fortzusetzen. Der Beschluss war der Höhepunkt eines Machtkampfs zwischen CSU-Chef Franz-Josef Strauß und CDU-Chef Helmut Kohl. Am 12. Dezember 1976 wurde der Trennungsbeschluss schließlich zurückgenommen, die besondere Eigenständigkeit der CSU aber bestätigt. Seehofer, der nach dem historischen Absturz der CSU auf unter 40 Prozent parteiintern in die Kritik geraten ist, steht bei den Gesprächen in Berlin unter großem Erfolgsdruck. Beim CSU-Parteitag Mitte November steht die Neuwahl des ganzen Vorstands an.

Bildquelle: ZDF