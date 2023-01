Panzerwende in Berlin – wo sind jetzt die roten Linien?

Nach der Entscheidung für die Lieferung von Schützenpanzern ist von Politikern der Grünen und der FDP sowie der oppositionellen Union gefordert worden, der Ukraine auch den Kampfpanzer Leopard zu überlassen. Der frühere CDU-Abgeordnete und jetzige Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg, begründete die Forderung: „Der Schützenpanzer Marder entfaltet seine größte Wirksamkeit im Verbund – idealerweise natürlich mit dem Kampfpanzer Leopard. Darum ist die Unterstützung mit Kampfpanzern der nächste logische Schritt.“ Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) ließ am Sonntagabend in der ARD erkennen, dass eine Lieferung von Leopard-1- oder Leopard-2-Panzern nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist.



Unterdessen hat Polen angekündigt, Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern zu wollen. „Eine Kompanie Leopard-Panzer wird im Rahmen der Koalitionsbildung übergeben“, sagte Staatspräsident Andrzej Duda bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw. Damit wächst der Druck auf die Bundesregierung, ihre Zustimmung für die bisher abgelehnte Lieferung von Leopard-Panzern zu geben. Jeder Export von Leopard-Panzern in ein Drittland wie die Ukraine muss von der Bundesregierung als „Herstellerland“ genehmigt werden.



Für die Lieferung wäre allerdings eine gemeinsame Entscheidung mit den Nato-Partnern notwendig. Ein Land allein ist nicht in der Lage, Kiew mit einer ausreichenden Anzahl von Panzern zu versorgen. Eine Kompanie besteht normalerweise aus 14 Panzern. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte am Wochenende erklärt, dass Polen nicht beabsichtige, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern, ohne eine breitere Koalition zu bilden.



Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte in Berlin, dass ihm keine offiziellen Anfragen von Partnern bekannt seien, die selbst Leopard-Panzer an die Ukraine liefern wollten. Ihm sei auch außer Medienberichten keine Forderungen von Verbündeten bekannt, dass Deutschland selbst Leopard-Panzer liefern solle. Es bleibe bei der engen Absprache mit den Verbündeten, vor allem den USA und Frankreich. Auch ein Bericht über die Ankündigung der britischen Regierung, Kampfpanzer liefern zu wollen, ändere daran nichts, betonte der Sprecher.



Vom Kampfpanzer Leopard 2 wurden insgesamt mehr als 3.600 Stück gebaut, darunter mehr als 2.000 in der nun älteren Version Leopard 2A4. Sie werden in zahlreichen Ländern genutzt. Mögliche europäische Partner für eine gemeinsame Lieferung könnten neben Polen auch Finnland und Spanien sein. Auch das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall hatte in der Vergangenheit Lieferungen angeboten. Die Bundeswehr selbst hat für das Jahr 2025 einen Zielbestand von 320 Kampfpanzern Leopard 2A7V, aber selbst alle älteren Modelle wie die Version 2A4 abgegeben.



Die Bundesregierung machte Anfang dieser Woche deutlich, dass es keinen Kurswechsel bei den Kampfpanzern gibt. „Die Bundesregierung hat zum jetzigen Zeitpunkt kein Bestreben, ihrerseits Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Wir haben gerade eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, in enger Absprache mit unseren amerikanischen und französischen Freunden jetzt Schützenpanzer zu liefern“, sagte Regierungssprecher Hebestreit. Weitere Entscheidungen müssten besprochen werden.



Innerhalb der Regierungskoalition gilt die SPD als skeptischste unter den drei Ampel-Parteien, was die Lieferung von Kampfpanzern angeht. Vor allem die Grünen setzen die Kanzlerpartei unter Druck. Fraktionschefin Katharina Dröge sagte: „Wir Grünen haben immer gesagt, dass wir die Ukraine mit allem unterstützen müssen, was möglich ist.“ Der Grüne-Europapolitiker Anton Hofreiter forderte ausdrücklich die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern. Entschlossenes Handeln könne dazu beitragen, „diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden“. Der Fraktionschef der oppositionellen Linken, Dietmar Bartsch, lehnte solche Lieferungen dagegen ab. Deutschland müsse als Friedensmacht eine Führungsrolle übernehmen, anstatt über immer neue Waffenlieferungen zu debattieren, sagte Bartsch.



