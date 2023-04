"Nato-Beitritt der Ukraine kein Thema in Ramstein"

Pistorius sagte in der ZDF-Sendung „maybrit illner“: Die Ukraine kenne die entsprechende Beschlusslage. Zunächst müsse der Konflikt mit Russland abgewehrt werden. Die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis müsse dann „in der neuen Zeit“ genau abgewogen werden. Das sei keine Frage, die „man jetzt mal eben so aus Solidarität“ entscheide, sondern „mit kühlem Kopf und heißem Herzen“, sagte der Minister und fügte hinzu: „Und nicht umgekehrt.“ Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag auf der Luftwaffenbasis Ramstein ständen weder der Nato- noch der EU-Beitritt der Ukraine auf der Tagesordnung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am Donnerstag Gespräche über eine Aufnahme Kiews ins Bündnis angekündigt und dafür als Termin den Nato-Gipfel im Juli in Vilnius genannt.