Putin-Versteher oder Amerika-Freund – Deutschland zwischen den Fronten?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" kommende Woche mit den Staatschefs aus Frankreich und Polen zum Ukraine-Konflikt abstimmen. Scholz erwarte am Dienstag in Berlin den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Polens Staatschef Andrzej Duda zu einem Krisen-Gipfel, berichtete die Zeitung (Freitagausgabe). Thema seien die Bemühungen, ein militärisches Vorgehen Russlands gegen die Ukraine zu verhindern. Die drei Länder sind seit 30 Jahren im sogenannten Weimarer Dreieck verbunden. Polen plädiert im Rahmen der Nato und der Europäischen Union für deutliche Abschreckungssignale an Russland. An diesem Sonntag bricht Scholz zu seinem Antrittsbesuch nach Washington auf, wo er mit US-Präsident Joe Biden über die Krise beraten will. Der "SZ" zufolge wird Scholz dann am 14. Februar auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet, am folgenden Tag in Moskau. Der französische Präsident Macron hatte in den vergangenen Tagen zwei Mal mit Putin telefoniert. Auch der italienische Regierungschef und der britische Premierminister sprachen mit dem Kremlchef. Nach den offiziellen Mitteilungen der Bundesregierung fand seit dem Amtsantritt des Kanzlers ein Telefonat mit Putin statt, vor sechs Wochen. Scholz bestritt, dass Deutschland von seinen Bündnispartnern als unzuverlässig angesehen würde. „Das geschieht nicht“, sagte er. „Unsere Verbündeten wissen ganz genau, was sie an uns haben.“ Der Kanzler verwies auf den deutschen Beitrag zur Abschreckung der NATO gegenüber Russland und auf Finanzhilfen für die Ukraine von fast zwei Milliarden Euro in den letzten Jahren. Scholz drohte Russland mit Sanktionen für den Fall eines Einmarsches in die Ukraine und signalisierte gleichzeitig seine Bereitschaft, über Deeskalation zu sprechen. Viele Menschen fürchteten einen Krieg mitten in Europa, sagte Scholz. „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, mit dieser Doppelstrategie dafür zu sorgen, dass es dazu nicht kommt.“



Bayerns Ministerpräsident Söder forderte am Donnerstag eine einheitliche Position der EU- und NATO-Staaten im Russland-Ukraine-Konflikt, mahnte aber auch ein „Hineindenken in Sicherheitsinteressen anderer“ an. „Russland ist ein sehr, sehr schwieriger Partner“, sagt der CSU-Chef in der ARD. Aber man müsse das alte Freund-Feind-Denken aus dem Kalten Krieg überprüfen. Er riet Kanzler Olaf Scholz, auch die Expertise von Angela Merkel zurate zu ziehen.



Derweil werden die Gespräche zwischen Staats- und Regierungschefs zur Lösung der Krise fortgesetzt. Der türkische Präsident Erdogan ist am Donnerstag zu Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew eingetroffen. Erdogan, dessen Land auch NATO-Mitglied ist, werde sich weder auf die eine noch auf die andere Seite stellen, hieß es aus Ankara. Die Türkei unterhält enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. Zur gleichen Zeit will Frankreichs Staatschef Macron erneut mit Putin telefonieren. Macron und Putin pflegen in dem Konflikt enge Kontakte, beide gehören zu den Teilnehmern am sogenannten Normandie-Format (siehe auch Faktenbox „Das Minsker Abkommen“).



Die US-Regierung änderte indes seine Wortwahl in der Ukraine-Krise leicht und will nicht mehr von einem „unmittelbar bevorstehenden“ russischen Einmarsch in das Land sprechen. Die Sprecherin des Weißen Hauses sagte, man habe entschieden, den Begriff nicht mehr zu benutzen, weil dies eine Botschaft aussende, die nicht beabsichtigt sei, „nämlich dass wir wissen, dass Präsident Putin eine Entscheidung getroffen hat“. Putin hatte bei einem Telefonat mit dem britischen Premier Johnson kritisiert, die NATO reagiere nicht „angemessen auf die berechtigten Bedenken Russlands“. Moskau argumentiert dabei, dass die Sicherheit in Europa nicht gegeneinander, sondern nur gemeinsam gestärkt werden könne – und dass eine Aufnahme der Ukraine und Georgiens zulasten seiner Sicherheit gehen würde. Russland fordert vom Westen umfassende Sicherheitsgarantien wie einen Verzicht auf eine weitere Osterweiterung der NATO und auf US-Militärstützpunkte in Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre. Die westlichen Partner weisen dies zurück. Mit Blick auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens betonen USA und NATO das Recht von Staaten auf freie Bündniswahl.



Johnson warnte Russland vor einem Angriff auf die Ukraine, das „heftigen und blutigen Widerstand“ leisten würde. Diese Nachricht müsse der russischen Öffentlichkeit und den „russischen Müttern“ klar sein. Präsident Selenskyj pflichtete dem britischen Premier bei. „Jetzt wird es keine einfache Besetzung irgendeiner Stadt oder eines Landstrichs mehr geben“, sagte er auf einer Pressekonferenz. „Das wird ein großflächiger Krieg in Europa.“



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: epa