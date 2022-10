Putins neue Terror-Strategie – Ukraine zerstören, Europa spalten?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat während seines Besuchs in der Ukraine Staatschef Wolodymyr Selenskyj die zügige Lieferung weiterer deutscher Waffensysteme zur Luftverteidigung zugesagt. Weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II und zusätzlich vier Panzerhaubitzen 2000 würden „zeitnah in den nächsten Tagen an die Ukraine übergeben“, sagte Steinmeier bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj in Kiew. Deutschland sei heute „einer der führenden Ausrüster für die ukrainische Luftverteidigung“, sagte Steinmeier. Er hoffe, dass die bereits von Deutschland gelieferten Waffensysteme dabei helfen, „die Menschen ein Stück sicherer zu machen“.



Steinmeier war in der Nacht zum Dienstag mit einer kleinen Delegation per Sonderzug von Polen aus in die Ukraine gereist. „Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist: Wir stehen nicht nur an eurer Seite. Sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen – wirtschaftlich, politisch und auch militärisch“, so Steinmeier bei der Ankunft.



Zu den Stationen seines Besuches gehörte die Fahrt nach Korjukiwka, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Belarus. Ein Luftalarm dort zwang den Bundespräsidenten in einen Luftschutzkeller zusammen mit dem Bürgermeister und Einwohnern. Steinmeier berichtete anschließend, er habe „Erschütterndes und Ermutigendes“ gehört und sei „voller aufrichtiger Bewunderung“ für „Mut“ und „Unbeugsamkeit“ der Ukrainer.



Bei einer Pressekonferenz mit Steinmeier am Dienstagabend sagte der ukrainische Präsident Selenskyj, beide hätten „sehr detailliert“ über den Wiederaufbau des Landes gesprochen. Dieser werde „bereits jetzt beginnen“, nicht erst am Ende des Krieges, ergänzte Selenskyj.



Zuvor hatten Steinmeier und Selenskyj zur Bildung deutsch-ukrainischer Städtepartnerschaften aufgerufen. Solche Verbindungen trügen „entscheidend dazu bei, unser gemeinsames Europa aufzubauen und zu stärken“, heißt es in einem Appell der beiden Präsidenten. Deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften sollten zudem „zur zukünftigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine“ beitragen. Derzeit gibt es mehr als 100 Städtepartnerschaften mit der Ukraine, die aber unterschiedlich stark gepflegt werden. 34 wurden nach Beginn des Krieges neu geknüpft.



In Kiew hatte sich Steinmeier auch mit Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen. Er ließ sich von diesem die Folgen der jüngsten russischen Luftangriffe zeigen, zum Beispiel ein zerstörtes Wohnhaus. „Das ist ein historisches Zentrum. Hier gibt es kein Militär“, sagte Klitschko. Es habe auch einen Treffer auf einem Kinderspielplatz gegeben. Klitschko berichtete zudem von Angriffen auf die Energie-Infrastruktur. Er sagte voraus, dass viele Ukrainer im Winter frieren werden.



Steinmeier appellierte an die Deutschen, nicht zu vergessen, was der Krieg für die Ukrainer bedeutet und „einen Moment lang durch die Augen der Ukrainer“ zu sehen. Nach Angaben aus seinem Umfeld wollte Steinmeier mit dem Besuch auch ein „Signal ins Inland“ setzen: Die Hilfe für die Ukraine werde ein „Marathon“, und sie werde große Kraftanstrengungen erfordern, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Es war der erste Ukraine-Besuch des deutschen Staatsoberhaupts seit Kriegsbeginn.



