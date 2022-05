"Putins Offensive – Deutschland weiter defensiv?"

Die Regierungskoalition aus SPD, Grüne und FDP sind über die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland uneins. Dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehen Scholz' Rüstungsstrategie nicht weit genug. Hofreiter, der auch Vorsitzender des Europa-Ausschusses des Deutschen Bundestags ist, hatte im ZDF-“Morgenmagazin“ gesagt, das Problem der Haltung Deutschlands sei, „dass wir bei den Sanktionen bremsen, bei den Waffenlieferungen bremsen, und damit die Gefahr droht, dass der Krieg sich immer länger hinzieht“. Desto größer werde dann aber die Gefahr, „dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten de facto Dritten Weltkrieg rutschen“.



Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hält schnelle weitere Waffenlieferungen an die Ukraine für erforderlich. „Die Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine ist nicht nur gegeben, sondern auch dringlich“, sagte Habeck der „Rheinischen Post“ am Mittwoch. Wenn nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums die Möglichkeiten der Bundeswehr selbst an Grenzen kämen, sei es nur konsequent, „quasi Ringtausche zu organisieren: Das, was in anderen Ländern schnell an einsetzbarem Gerät und Waffen jetzt unmittelbar lieferbar ist, wird in die Ukraine geliefert und Deutschland schiebt dann in diese Länder zeitnah Ersatz nach“, betonte Habeck.



Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann begrüßte auf Twitter die Idee des Ringtauschs von Waffensystemen zwischen den NATO-Partnern. Sie fügte aber hinzu: „Um Freiheit und Menschenrechte muss man aber kämpfen, die bekommt man nicht geschenkt. Dafür kam heute noch zu wenig Konkretes.“ Mit „wenig Konkretes“ war die Pressekonferenz des Kanzlers am Dienstagabend gemeint, dem Strack-Zimmermann in puncto Waffenlieferungen „Zaudern“ vorwirft.



SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Kritik am Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zurückgewiesen und den Kurs der Bundesregierung mit Blick auf Waffenlieferungen verteidigt. „Es ist richtig, dass wir in dieser jetzigen Situation einen Bundeskanzler haben, der mit Bedacht führt, der überlegt führt, der Sachen auch vom Ende her denkt, der sich abstimmt mit internationalen Partnern“, sagte Klingbeil am Donnerstag im ZDF-“Morgenmagazin“. „Wir sehen, wie Russland gerade die Art der Kriegsführung verändert. Da müssen wir auch die Frage der Waffenlieferungen anpassen“, betonte der SPD-Politiker. Die Entscheidungen von Bundeskanzler Scholz seien eng abgestimmt mit den Spitzen der Grünen, der FDP und auch der eigenen SPD, sagte Klingbeil. Wenn es in einzelnen Parteien Debatten gebe und einzelne Abgeordnete anderer Meinung seien, dann müsse das in den jeweils eigenen Parteien geklärt werden.



Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zeigte sich enttäuscht über die Kritik der Koalitionspartner an der Ukraine-Politik von Kanzler Scholz. Er empfinde „einzelne Bemerkungen und Auftritte aus den Koalitionsparteien“ in der Debatte um Waffenlieferungen als „bitter“, schrieb er in einem Brief an die Fraktionsmitglieder. „Dass einige Kritiker der deutschen Regierungspolitik Tatsachen teils unterschlagen, teils bewusst falsch darstellen, zeigt, dass es diesen offensichtlich um mehr als um eine kritische Begleitung der deutschen Sicherheitspolitik geht“, schrieb Mützenich. „Vieles davon macht den Eindruck, dass die Kritik nur am Rande von der Sorge um die Ukraine motiviert ist.“



Der Zusammenhalt der Regierungsfraktionen könnte in der kommenden Woche auf die Probe gestellt werden. Die oppositionelle Unionsfraktion im Bundestag hat angekündigt, einen Antrag über Waffenlieferungen zu stellen. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter erklärte, er halte sehr viel davon, dass die Bundesregierung die Ukraine mit Geld unterstütze. „Aber man darf sich nicht freikaufen. Es geht wirklich darum, Schützenpanzer, Artilleriesysteme zu liefern.“ Sollte sich Scholz bei Waffenlieferungen nicht bewegen, müsse er dazu nächste Woche mit einem Antrag von CDU und CSU im Bundestag rechnen, drohte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul. Grüne und FDP kämen dann in die Bredouille, weil sie aus Koalitionsdisziplin dagegen stimmen müssten, obwohl sie eigentlich dafür sind.



Die Bundesspitze der FDP spricht sich für die schnelle Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus. Der Bundesvorstand will auf dem bevorstehenden Parteitag am Wochenende in Berlin einen entsprechenden Entschließungsantrag einbringen. Zur Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriff "gehören auch die Lieferung schwerer Waffen und die schnelle Bereitstellung von Rüstungsgütern durch die deutsche Industrie, für die Deutschland wie angekündigt die Finanzierung übernimmt", heißt es in dem Entwurf, der AFP am Donnerstag vorlag.



