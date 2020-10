"Wir hatten diesen Täter nicht auf dem Schirm"

„Jetzt muss gehandelt werden, auch im Sinne dessen, dass wir eine neue Qualität erlebt haben“, sagte Haseloff am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Kein Sicherheitsorgan habe den mutmaßlichen Täter von Halle „im Rahmen des normalen Systems“ auf dem Schirm gehabt. „Wir wissen, dass wir in Deutschland 24 000 Rechtsextremisten haben, davon 12 000 gewaltbereit, die wir alle namentlich kennen. Aber nach jetzigem Stand kannten wir ihn nicht.“ Das sei ein Problem, das für die Zukunft ausgeschlossen werden müsse. Dies bedürfe neuer Techniken, verstärkter internationaler Zusammenarbeit und auch der Überprüfung des eigenen Rechtsrahmens „im Sinne von Effektivität“. Bürgerrechte dürften jedoch nicht in Frage gestellt werden, betonte der CDU-Politiker.