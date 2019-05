Rettet das Klima! Wer zahlt den Preis?

Im CDU-geführten Bundeswirtschaftsministerium geht man laut „FAS" inzwischen davon aus, dass eine „Bepreisung“ von Kohlendioxid in irgendeiner Form wohl kommen werde. Die Union hatte allerdings vor der Bundestagswahl versprochen, keine Steuern zu erhöhen. Auch deshalb spricht man dort eher von „CO2-Bepreisung“ und denkt über andere Wege ihrer Ausgestaltung nach. Die Idee, den EU-Emissionshandel auf andere Sektoren auszuweiten findet Anhänger in der Union. Das will auch die FDP. Der Klimaforscher Otmar Edenhofer nannte es „vernünftig, auch über ein Emissionshandelssystem nachzudenken, weil man dann dort die Menge steuern kann". Ein Handel mit Verschmutzungszertifikaten würde sicherstellen, dass nach marktwirtschaftlichen Gesetzen dort CO2 eingespart wird, wo das am günstigsten geht. Das sehen die Kritiker bei einer CO2-Steuer nicht gegeben. Weil es gerade in den Sektoren, die in Europa bisher nicht dem Emissionshandel unterliegen, also Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft, in Deutschland nicht ausreichend voran geht, müssten sie in das System – vielleicht erst auf nationaler Ebene – einbezogen werden. Für diese Bereiche gibt es jahresgenaue EU-Vorgaben, wie viel CO2 pro Land ausgestoßen werden darf. Andernfalls drohen Strafzahlungen nach Brüssel. Die technische und rechtliche Umsetzung dieser Idee ist aber rechtlich und technisch wesentlich komplizierter als eine Steuer. Das Umweltministerium hält diesen Weg gar für „aus europarechtlichen Gründen nicht umsetzbar“. Den Fachleuten im Ministerium zufolge könne nur „die unmittelbare Freisetzung von Treibhausgasen aus Anlagen“ aufgenommen werden. Die FDP zum Beispiel will, dass Raffinerien am ETS teilnehmen und für ihre Produkte, also die fossilen Brennstoffe, bezahlen. Nach Interpretation des Ministeriums müssten dagegen theoretisch die Autofahrer selbst am Emissionshandel teilnehmen. Die Bundesregierung lässt verschiedene Konzepte juristisch und auf ihre Wirkung hin von Experten prüfen. Der Plan für eine CO2-Abgabe soll im Juli im Klimakabinett diskutiert werden.



