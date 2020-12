"AfD muss Umgang mit Flügel-Anhängern entscheiden"

Die AfD muss nach Ansicht von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) über ihren Umgang mit den Anhängern des so genannten Flügels entscheiden. Der als rechtsextremistisch eingestufte Teil der Partei habe sich zwar aufgelöst, seine Anhänger seien aber nach wie vor Teil der Partei. Meinte die Partei es ernst mit einer Distanzierung vom Rechtsextremismus, müsste sie alle Flügel-Anhänger „aus dem Verkehr ziehen“, sagte Reul am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.