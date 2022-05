Schwere Waffen für Kiew – warum schwenkt Berlin jetzt um?

Die Pläne der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffs sind nun auch vom Bundestag legitimiert. Bei einer namentlichen Abstimmung im Parlament stimmten am Donnerstag 586 Abgeordnete von SPD, Grünen, FDP und Union für einen Antrag mit dem Titel „Frieden und Freiheit in Europa verteidigen – Umfassende Unterstützung für die Ukraine“. 100 Parlamentarier stimmten dagegen, sieben enthielten sich.



Die Bundesregierung hatte diese Woche nach langem Ringen innerhalb der Koalition entschieden, die Ausfuhr von Gepard-Panzern an die Ukraine zu erlauben. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) warf Bundeskanzler Olaf Scholz „Unsicherheit und Schwäche“ vor. Der Kanzler habe über Wochen, hingehalten, offen gelassen, ausweichend geantwortet. „Das ist nicht Besonnenheit“, fügte Merz hinzu, „das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit“. Die vor einer Woche in einem „Spiegel“-Interview geäußerte Befürchtung des Kanzlers, dass es zu einem Atomkrieg kommen könnte, nannte Merz „unverantwortlich“. Er lasse damit den Schluss zu, dass alle Länder, die mehr für die Ukraine getan hätten als Deutschland, die Kriegsgefahr erhöhten. Dies sei eine „groteske Umkehrung von Ursache und Verantwortung für diesen Krieg“, so der Oppositionsführer.



Scholz hatte sich trotz zunehmender Forderungen auch aus der eigenen Ampel-Koalition zur Lieferung von Panzern und anderer schwerer Waffen lange Zeit nicht klar geäußert und zuletzt noch vor der Gefahr eines dritten Weltkrieges gewarnt. Regierungsparteien und die oppositionelle Union hatten erst am Tag zuvor ihren Streit um den gemeinsamen Bundestagsantrag beigelegt. Mit dem nun beschlossenen Antrag stellt sich das Parlament auch hinter den sogenannten Ringtausch, über den insbesondere Waffen sowjetischer oder russischer Bauart an die Ukraine geliefert werden aus Ländern, in denen Deutschland dann wieder Rüstungslücken füllt. Der Verlauf des Krieges zwinge „zur Anpassung der Unterstützung der Ukraine“, heißt es.



Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil verteidigte die Entscheidung seiner Partei, nun doch auch schwere Waffen zu liefern. „Diese Bundesregierung hat mit einem Prinzip gebrochen, das seit Jahrzehnten in Deutschland galt“, sagte er mit Verweis auf die Entscheidung, Waffen in ein Konfliktgebiet zu liefern. Dabei sei die Regierung „jeden Tag einen Schritt weiter gegangen“ in der Qualität und Quantität. Zu den Prinzipien gehöre aber auch, sich mit internationalen Partnern abzustimmen, nicht die eigene Landes- und Bündnisverteidigung zu gefährden „und wir haben gesagt, dass wir selbst nicht zur Kriegspartei werden“. Dem CDU-Vorsitzenden Merz warf Klingbeil vor, er suche „parteipolitische Profilierung“.



Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat Deutschland mit Blick auf den Ukraine-Krieg zu Selbstbewusstsein und einer aktiven Rolle aufgefordert. Drohun-gen russischer Politiker etwa seien nach seiner Einschätzung „eine sehr bewusst eingesetzte Strategie, die besonders in der Mitte Europas verfängt“. Deutschland habe eine „besondere Neigung zur Ängstlichkeit“, so wie es früher „eine besonde-re Neigung zum Übermut“ hatte, sagte Gauck am Donnerstagabend bei einer Ver-anstaltung in Leipzig. Diese „besondere Neigung zur Ängstlichkeit“ äußere sich manchmal in einer Zurückhaltung, „wo wir nicht zurückhaltend sein dürften“, sagte Gauck. Wenn Menschen Opfer von Gewalt würden, dürfe es keine Zurückhaltung geben.



Am Dienstag hatten 40 Länder auf Einladung der USA auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz darüber beraten, wie die Ukraine weiter militärisch gestärkt werden kann. Die Bundesregierung sagte dabei die Lieferung von bis zu 50 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard zu. Russland behauptet kurz nach der Zusage, eine „große Menge“ westlicher Waffen in der Ukraine zerstört zu haben. Von den USA und europäischen Ländern an die Ukraine gelieferte Waffen seien bei einem Raketenangriff im Südosten der Ukraine vernichtet worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Angaben über das Kriegsgeschehen sind von unabhängiger Seite schwer bis gar nicht zu überprüfen.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna / DLF

Bildquelle: reuters