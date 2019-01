Europa geht in unterschiedliche Richtungen

Im Ringen um eine neue EU-Asylpolitik auf dem Gipfel in Brüssel hat der geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) Deutschlands Nachbarn im Osten in Schutz genommen. „Auch die Franzosen fanden unsere Flüchtlingspolitik schräg“, sagte Gabriel am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.