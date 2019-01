Sigmar Gabriel im Schaltgespräch mit Maybrit Illner

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht im Fall Dogan Akhanli auch Versäumnisse deutscher Behörden. In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagte Gabriel am Donnerstag, er finde die Frage berechtigt, warum deutsche Behörden den Schriftsteller nicht über den Haftbefehl gegen ihn informiert hätten. „Insofern gibt es auch Gründe, bei uns die Frage zu stellen, ob wir das bei unseren Innenbehörden richtig gehandelt haben“, so der Minister. Der deutsche Autor war in Spanien aufgrund einer von der Türkei bei Interpol deponierten sogenannten „Red Notice“ verhaftet worden. Er ist inzwischen aus der Haft entlassen, darf aber aus Spanien nicht ausreisen.