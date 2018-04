US-Präsident Trump wollte noch in der vergangenen Woche die US-Truppen aus Syrien abziehen. „Ich will raus, ich will unsere Truppen nach Hause bringen", sagte er am vergangenen Dienstag in Washington. Das wichtigste Ziel sei es gewesen, die dschihadistische IS-Miliz loszuwerden. „Wir haben diese Aufgabe fast abgeschlossen und wir werden sehr rasch in Koordination mit Anderen eine Entscheidung darüber treffen, was wir tun werden." Er denke sehr ernsthaft darüber nach, die US-Soldaten in ihre Heimat zu holen. Der US-Einsatz in dem Bürgerkriegsland sei teuer und andere Staaten profitierten davon mehr als die USA. Nahezu zeitgleich sagte der US-Sondergesandte für die globale Anti-IS-Allianz, Brett McGurk, auf einer anderen Veranstaltung in Washington, die USA seien in Syrien zur Bekämpfung der Miliz. „Das ist unsere Mission und unsere Mission ist nicht vorbei und wir werden diese Mission abschließen“. Nun wird nach einem mutmaßlichen Giftgas-Anschlag ein Militärschlag gegen die mit Russland verbündete syrische Armee erwartet. Trump sagte wegen Syrien seine Teilnahme am Lateinamerika-Gipfel ab. Russland warnt seinerseits vor einer militärischen Eskalation, weil in Syrien das Militär beider Länder aufeinanderprallen könnte. US-Präsident Donald Trump hat den syrischen Staatschef Baschar al-Assad persönlich für den mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma verantwortlich gemacht. Eine „sinnlose chemische Attacke“ habe Frauen und Kinder getötet, twitterte er am Sonntag. Die syrische Regierung hat diese Vorwürfe als erfunden zurückgewiesen. Trump machte auch seinem Amtsvorgänger Barack Obama Vorwürfe, nicht entschlossen genug im Syrien-Konflikt durchgegriffen zu haben. „Wenn er seine selbstgezogene rote Linie im Sand überschritten hätte, dann wäre das syrische Desaster längst zu Ende“, schrieb Trump. „Das Tier Assad wäre Geschichte.“

Bildquelle: ap