Wir sind zurück am 23. August 2018

In den kommenden Wochen ist auf dem "maybrit illner"-Sendeplatz, donnerstags, 22.15 Uhr, zunächst die dreiteilige Sommer-Doku-Reihe "Inselträume" zu sehen: am 19. Juli 2018, "Die Kykladen – Die Schönen des Südens", am 26. Juli 2018 "Island – Hotspot des Nordens" und am 2. August 2018 "Die Ostfriesischen Inseln – Welten im Watt". Nach der "Inselträume"-Reihe ist am 9. August 2018, 22.30 Uhr, das Drama "Tod auf Raten" und am 16. August 2018, 22.15 Uhr, die Dokumentation "Türsteher Europas – Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll" im ZDF zu sehen.