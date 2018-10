Jamaikas Griff in die Kasse – wer guckt am Ende in die Röhre?

CDU, CSU, FDP und Grüne trafen bzw. treffen sich zu sogenannten „Sondierungsgesprächen“ am 24., 26. und 30. Oktober, sowie am 1. und 2. November. Die große Runde hat 52 Teilnehmer (19 CDU, 11 CSU, 8 FDP, 14 Grüne). Am heutigen Donnerstag geht es in kleiner Runde um die Bereiche „Klima, Energie, Umwelt“, „Flucht, Asyl, Migration, Integration“ und „Bildung, Forschung, Innovation, Digitales, Medien“. Nach der Steuerschätzung am 7. bis 9. Steuerschätzung November wissen die Verhandler relativ genau, wie viel Geld für Steuerentlastungen, Investitionen oder soziale Vorhaben zur Verfügung steht. Nach den Worten von CDU-Vize Julia Klöckner könnten die Unterhändler bis zum Wochenende vom 17. Bis 19. November ein Sondierungspapier mit ersten Ergebnissen erstellen. Das ist wichtig für die Grünen-Spitze, die einen Parteitag über den Einstieg in Koalitionsverhandlungen entscheiden lassen will. Manche Beteiligten spekulieren, die Bildung einer neuen Bundesregierung könne bis zum kommenden Jahr dauern.

Bildquelle: dpa