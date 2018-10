"Wohlstand, Werte, Wechsel – wofür soll Jamaika stehen?"

Der Wahlerfolg des konservativen Kandidaten Sebastian Kurz (ÖVP) in Österreich habe gezeigt, dass Wahlen noch rechts der Mitte gewonnen werden könnten, sagte Alexander Dobrindt (CSU): „Das ist ein Auftrag, auch gerade für die beiden Unionsparteien in Deutschland, das politische Spektrum von der Mitte bis zur demokratischen Rechten abzubilden.“ Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, lobte den Kurs von Kurz. „Die Menschen in Österreich wollten frischen Wind, neue Köpfe und Klartext“. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sieht trotz des Wahlsiegs der ÖVP in Österreich deren Ausrichtung und Wahlkampfführung nicht als uneingeschränktes Vorbild für die Christdemokraten in Deutschland. Der Wahlausgang in Wien spreche nicht dafür, „dass man die Probleme schon gelöst hat, wenn man es so macht wie in Österreich", sagte Merkel am Tag nach der Wahl.

Bildquelle: florian wieser/epa-efe/rex/shutt