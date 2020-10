"Internationaler Gesundheitsnotstand ist Signal für mehr Aufmerksamkeit"

Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene internationale Gesundheitsnotstand soll nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor allem die Aufmerksamkeit für die Ausbreitung des Coronavirus erhöhen. Während etwa Deutschland „schon sehr aufmerksam und vorbereitet unterwegs“ sei, seien das andere Länder noch nicht. Die WHO-Maßnahme richte sich Insbesondere an „Länder in der Nachbarschaft Chinas und in Afrika“. In der SARS-Krise 2003 habe es internationale keine institutionalisierten Kommunikationswege gegeben. Jetzt sei über die WHO schneller Austausch möglich. Der Beschluss von heute trage dazu bei, „dass alle sich noch besser abstimmen“ und gemeinsame Empfehlungen etwa zu Hygiene und Reiseverkehr herausgeben.