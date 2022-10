"Dieser Krieg kommt jetzt an den Küchentischen in Russland an“

„Dieser Krieg kommt jetzt gerade an den Küchentischen in Russland an“, so der SPD-Politiker. In den russischen Familien werde jetzt darüber geredet, was diese Mobilmachung bedeutet. Auf den Straßen sei schon gestern „der Widerstand von mutigen Russinnen und Russen“ sichtbar geworden. Das setze Putin zusätzlich unter Druck. Von der Bundesregierung fordere die Situation eine stete Analyse und die sorgsame Abwägung, was als nächstes getan werde.