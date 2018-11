Streit um Merkels Erbe – die CDU sucht Kurs

Am Montag sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Wir nehmen das alles mit Respekt zur Kenntnis." Es seien Entscheidungen der CDU. "Jetzt schauen wir mal, wie's weitergeht. Wir müssen jetzt unsere Arbeit hier machen", so Söder. In der CSU wird seit den massiven Verlusten bei der bayerischen Landtagswahl über die Einberufung eines Sonderparteitages Anfang Dezember mit vorgezogenen Vorstandswahlen diskutiert. Zunächst will die Parteiführung aber die Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern abschließen. In der CSU gibt es seit der Wahl am 14. Oktober auf praktisch allen politischen Ebenen Forderungen an Horst Seehofer, den CSU-Vorsitz aufzugeben. Seine Amtszeit als Parteichef endet eigentlich erst Ende 2019. Trotz der Wahlschlappe sieht CSU-Generalsekretär Markus Blume keinen Anlass für einschneidende Veränderungen: „Wir brauchen keine Richtungsdebatte und auch keinen inhaltlichen Richtungswechsel", sagte er der „Augsburger Allgemeinen". „Weiter so“ sei nicht per se schlecht. Die Wahl in Hessen lasse die Wahl in Bayern ohnehin in einem anderen Licht erscheinen. Erstere habe gezeigt, dass es einen starken Berliner Trend gegen Union und SPD gebe. „Wir haben es geschafft, uns deutlich vom Bundestrend abzusetzen. Wir haben als CSU ein Ergebnis erreicht, von dem die CDU nur träumen kann." Dennoch wolle sich die CSU mit ihrem Ergebnis bei der Landtagswahl nicht abfinden und Volkspartei bleiben, sagte Blume. Die CSU hatte bei der Abstimmung vor gut zwei Wochen mit 37,2 Prozent ihr schwächstes Ergebnis seit fast 70 Jahren eingefahren. In Hessen kam die CDU am Sonntag auf 27 Prozent.

