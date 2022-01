"Streit ums Testen und Impfen – wieder nicht gemeinsam gegen Corona?"

Am Stand der Datenverarbeitung des deutschen Gesundheitswesens gibt es scharfe Kritik. Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis forderte den sofortigen Aufbau eines Corona-Registers für die Krankenhäuser in Deutschland. Der Sachverständigenrat Gesundheit warnte, nicht verfügbare Gesundheitsdaten bedeuteten „ein Risiko für jeden Einzelnen“ und könnten sogar lebensbedrohliche Folgen haben. „Wir haben keinen blassen Schimmer, wie viele betreibbare Krankenhausbetten wir tagesaktuell in Deutschland haben, wie viele davon belegt sind und wie viele Pflegekräfte wirklich zur Verfügung stehen“, kritisierte Karagiannidis, der auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist, in der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch.



Als Vorbild verwies er auf das von ihm mit aufgebaute Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Dieses gibt unter anderem über die Kapazitäten bei Intensivbetten Auskunft. Es gehe jetzt aber darum, „wie viele Corona-Patientinnen und -patienten nicht nur auf der Intensivstation, sondern auch auf den Normalstationen liegen“, betonte der Mediziner. „Die offiziellen Daten sind aktuell meilenweit von der Realität entfernt“, sagte Karagiannidis. So sei die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die vor einer Überlastung der Kliniken warnen soll, in Nordrhein-Westfalen in Wirklichkeit dreimal höher als offiziell gemeldet.



Der Stand der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen sei „eine Katastrophe“, so Karagiannidis. Ein Hauptgrund dafür sei, dass die seit 20 Jahren beschlossene elektronische Patientenakte noch immer nicht Praxis sei. Der Datenschutz sei dabei häufig nur eine Ausrede. Der „Grund für die Nichtumsetzung liegt eher darin, dass sehr viele unterschiedliche Beteiligte eine echte Transparenz im Gesundheitswesen nicht möchten“, sagte der Mediziner. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb auf Twitter in Reaktion auf Karagiannidis, „an zeitnaher Übermittlung der Daten vom Krankenhaus an das RKI wird bereits gearbeitet“. Dies sei eine Aufgabe, der er sich nach seinem Amtsantritt „sofort gestellt“ habe.



Das DIVI-Register gab die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten am Donnerstag mit 2.290 an. Der Wert sinkt seit sechs Wochen kontinuierlich, was auch als Hinweis auf die milderen Verläufe mit einer Omikron-Infektion gewertet wird. Hinzukommt die langsam steigende Impfquote in Deutschland. Allerdings steigt die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, berichtet: „Insgesamt liegen mehr als 12.000 Patienten mit Covid in den Kliniken – eine Zunahme von rund 15 Prozent.“ Die Dynamik sei bundesweit zu beobachten. „Allein in Nordrhein-Westfalen hatten wir zuletzt eine Steigerung von 37 Prozent innerhalb von sieben Tagen“, sagte Gaß. Die Steigerung auf den Normalstationen könne zusammen mit zunehmenden Personalausfällen „versorgungsrelevante Einschränkungen“ bringen.



