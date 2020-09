Deutsche Soldaten sind derzeit unter anderem an folgenden Auslandseinsätzen beteiligt: AFGHANISTAN: Der Einsatz begann als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September in den USA im Dezember 2001. Erstmals seit Gründung der Bundeswehr 1955 waren Soldaten in schwerere Gefechte involviert. In 13 Jahren wurden 55 Bundeswehrsoldaten getötet. 2014 wurde der Nato-Militäreinsatz beendet. Seitdem unterstützt die Bundeswehr mit bis zu 1.300 Soldaten die afghanischen Sicherheitskräfte.



DARFUR: Die Mission „Unamid“ in der sudanesischen Region Darfur wird von den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union geführt. Die Bundeswehr stellt bis zu 50 Experten für Logistik, IT, Ausrüstung und medizinische Hilfe bereit.



HORN VON AFRIKA: An der EU-Mission „Atalanta“ beteiligen sich seit 2008 maximal 600 Soldaten. Der Einsatz soll Seeleute und Handelsschiffe vor Piraten schützen.



IRAK/SYRIEN: Die Bundeswehr trainiert im Rahmen der internationalen Koalition gegen den sogenannten IS die irakische Armee. Darüber hinaus stellt Deutschland Tornado-Aufklärungsflugzeuge und Tankflugzeuge. An diesen Einsätzen können sich bis zu 800 Soldaten beteiligen.



MALI: Das Engagement in dem afrikanischen Krisenstaat ist der derzeit wohl gefährlichste Einsatz. Bis zu 1.100 deutsche Soldaten sind an der UN-Mission „Minusma“ beteiligt. Mehr als 10.000 Blauhelm-Soldaten aus über 20 Ländern sollen Mali stabilisieren und islamistische Terroristen bekämpfen.



MITTELMEER: Der Anti-Terror-Einsatz der Nato, „Sea Guardian“, soll bei einer Mandatsobergrenze von 650 deutschen Soldaten den Waffenschmuggel und Schleuserkriminalität unterbinden.



SÜDSUDAN: Die Mission „Unmiss“ hat die Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen und Zugang zu humanitärer Hilfe zu sichern. Seit 2013 herrscht Bürgerkrieg. Die Bundeswehr beteiligt sich mit bis zu 50 Soldaten



