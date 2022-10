Der Krieg eskaliert – wie gefährlich ist Putins Schwäche?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine erste Rede vor der UN-Generalversammlung für scharfe Kritik an Russland und einen Appell für mehr internationale Zusammenarbeit genutzt. Scholz warf Russland am Dienstagabend (Ortszeit) bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York vor, mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine „blanken Imperialismus“ zu betreiben. Die in einigen ukrainischen Gebieten geplanten „Schein-Referenden“ für einen Anschluss an Russland würden von der Weltgemeinschaft nicht anerkannt. Putin werde „seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt: Er kann diesen Krieg nicht gewinnen“, sagte Scholz weiter.



Der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen – insbesondere steigende Energiepreise und eine Verschärfung der globalen Hungerkrise – sind das zentrale Thema der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Scholz beklagte in seiner Rede eine „neue Fragmentierung der Welt“: „Neue Kriege und Konflikte sind entstanden. Globale Großkrisen türmen sich vor uns auf, verbinden und verstärken sich.“ Die internationale Gemeinschaft müsse sich dem durch engere Zusammenarbeit entgegenstellen, sagte der Kanzler.



US-Präsident Joe Biden warf Russland vor, die Ukraine vernichten zu wollen. „In diesem Krieg geht es schlicht und einfach darum, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auszulöschen. Und das Recht der Ukraine, als Volk zu existieren“, sagte Biden in seiner Rede in New York. „Wer auch immer Sie sind, wo auch immer Sie leben, was auch immer Sie glauben, das sollte Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen.“ Für Kriegsverbrechen in der Ukraine müsse Moskau zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Biden. Er verurteilte nicht nur von Russland geäußerte nukleare Drohungen scharf, sondern auch solche von Nordkorea und anderen Ländern. „Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden.“



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch (Ortszeit) in einer Videobotschaft vor den Vereinten Nationen eine Bestrafung Russlands für den Angriffskrieg gegen sein Land verlangt. „Es sollte ein Sondertribunal eingerichtet werden, um Russland für das Verbrechen der Aggression gegen unseren Staat zu bestrafen“, sagte Selenskyj. Die EU-Kommission reagiert zurückhaltend auf die Forderung. „Diejenigen, die für die in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag in Brüssel. Auf internationaler Ebene sei es wichtig, zuerst den „bestehenden Rahmen zu nutzen, insbesondere den Internationalen Strafgerichtshof“. Man ermutige die Ukraine, das Römische Statut – den Grundlagenvertrag des Gerichts – zu ratifizieren, sagte der Sprecher weiter. Das würde es dem Internationalen Strafgerichtshof ermöglichen, das Verbrechen der Aggression zu verfolgen.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: Reuters