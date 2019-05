Terror in Sri Lanka – Krieg der Religionen?

2010: Al-Kaida-Kämpfer greifen eine katholische Kirche in Bagdad während der Messe an und töten 58 Menschen.



2010: Zwei sunnitische Extremisten sprengen sich im Iran in der Nähe einer Moschee in die Luft. Dutzende Tote.



2012: Wade Michael Page tötet sechs Mitglieder eines Sikh-Tempels im amerikanischen Wisconsin und sich selbst.



2014: Zwei Palästinenser töten in einer Synagoge in Jerusalem vier jüdische Gläubige und einen Polizisten.



2015: 71 Tote bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee im pakistanischen Shikarpur.



2015: IS-Selbstmordattentäter greifen Moscheen in der Hauptstadt des Jemen an. Die riesigen Explosionen töten 137 Menschen.



2015: Dylan Roof tötet in Charleston/USA neun schwarze Gläubige, darunter einen Pfarrer.



2016: Ein Selbstmordattentäter sprengt sich in einer koptischen Kapelle in Kairo in die Luft. Der IS reklamiert die Tat mit mindestens 25 Toten für sich.



2017: Ein Selbstmordattentäter tötet in einer Pilgerstätte in der pakistanischen Provinz Sindh 98 Menschen.



2017: Bei zwei Selbstmordanschlägen auf Kirchen in Ägypten, in Alexandria und Tanta, kommen mindestens 45 Menschen ums Leben. Der IS reklamiert die Tat für sich.



2017: Bewaffnete töten bei einem Angriff auf eine Moschee auf der Sinai-Halbinsel 311 Gläubige.



2018: Ein Bewaffneter überfällt eine Synagoge in Pittsburgh in den USA. Er tötet elf Menschen und verwundet sechs.



2019: Selbstmordattentäter töten auf der südphilippinischen Insel Jolo in einer Kirche 23 Menschen und verwunden etwa 100 weitere.



